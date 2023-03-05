Станос об уходе Гендузи: «Мы встречались перед тем, как дали ему капитанскую, долго болтали. И после он прощается через аудиосообщение. Это все что мы заслужили?»

Президент «Денег» Станос высказался об уходе защитника команды Гендузи.

«По Гендузи, наверно, самое сложное. Если пропустить основную кучу общения с ним на 3 сезон МФЛ и его ответов мне, тренеру [Андрею Макарову], Руслану, Сосу (тренеру по физподготовке – прим. Sports.ru), то вопрос к нему был больше личный от меня, Соса и Рухи.

Так как мы встречались с ним перед тем, как дали ему капитанскую и долго болтали. И после того разговора человек прощается с нами через аудиосообщение, то есть все, что мы заслужили от него это аудио.

Похер на то, сколько тебе предложили, похер на то, куда ты уходишь, в контексте того, что это его выбор, и мы не рабовладельцы, но мне не похер на то, что человек даже не проявил элементарное уважение и не встретился с нами, и не сказал: «Ребята, в общем, вот такие дела, я ухожу».

Он просто прислал аудио: «У меня закружилась голова от предложения, и я ухожу, надеюсь поймете». Уход мы поймем, мы не самая богатая команда, но после всех разговор и всего, что клуб сделал для тебя, уходить через аудиосообщение. Этого мы понять не смогли и не сможем.

У команды атмосфера в чате отличная. Все пообщались. Выбрали нового капитана путем голосования в чате, оба кэпа, выбранные мной [Александр Шепляков и Гендузи], ушли из клуба, видимо я плохо в свои 37 в людях разбираюсь», – написал Станос.

Ранее Гендузи покинул ФК « ».

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