Тренер «Денег» Макаров об уходе Гендузи: «Неприятно терять медийную единицу. Людям свойственно подрывать доверие и не один раз»

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Главный тренер «Денег» Андрей Макаров высказался об уходе хавбека Гендузи из команду.

«Работая в детско-юношеской школе по футболу, один из тренеров сказал: «Не влюбляйся в них, рано или поздно могут уйти и спасибо не скажут».

Незаменимых нет, по спортивной составляющей уже все прочитано наперед, ротация есть. Конечно, неприятно терять достаточно медийную единицу.

Людям свойственно подрывать доверие и не один раз. Работаем дальше», – написал экс-тренер «Амкала».

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