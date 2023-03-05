Герман об уходе Гендузи из «Денег»: «Жаль, он не знал, что у нас со Станосом была договоренность – позвать его к нам на подмогу на Кубок России»

Основатель «Амкала» Герман Эль Класико рассказал, что хотел пригласить экс-хавбека «Денег» Гендузи на Фонбет Кубок России.

«Жаль, что Гена не знал, что у нас со Станосом была устная договоренность – позвать его к нам на подмогу на Кубок России 😅», – написал Герман.

Ранее Геннадий Белозерцев покинул ФК «Деньги».

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