Кир Воробьев о ФК «Деньги»: «Нет более мерзкой и вызывающей отвращение команды. Я желаю тиме не попасть в МФЛ-3, что они делают с медиафутболом – это грустно, токсично и тоскливо»

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Нападающий «Эгриси» Кирилл Воробьев прокомментировал слова президента «Денег» Станоса об уходе хавбека Гендузи из клуба и возможном переходе в «Титан».

«Нет более мерзкой и вызывающей отвращение команды, чем ФК «Деньги». Я искренне желаю тиме не попасть в третий сезон, потому что считаю, что то, что они делают с медиафутболом, – это грустно, токсично и тоскливо.

Важное уточнение почти в самом начале поста: я нежной любовью люблю очень многих, кто был в этом коллективе. Дима Шугар, Марти, Ден Вашакидзе, Ден Бадаев, Петарда, Рома на пресс-атташе, Демон, другие пацаны. Нечай так вообще любовь. Но есть люди в «Деньгах», которые полностью портят впечатление о команде.

Их легко узнать по описанию. Невероятно обидчивые (обращается к Станосу), живущие по кодексу чести, который, видимо, предписывает не платить людям премки вплоть до полуфинала МФЛ-2, агрессивные, не уважающие своих же соулмейтов и ########## (обзывающие) их в спину, необъективные и просто неприятные.

История с Гендузи – господи, это просто прекрасно! Такое чувство, что я онлайн смотрю на то, как надрезают какое-то формирование на коже, а там гниль гейзером хлещет. И я не понимаю, как многие люди могут этого не замечать на протяжении такого долгого времени.

Команда ФК «Деньги» после отхода от этой вот модели с чуваками, которые снимают «Офис», они потеряли вообще все, за что можно было любить команду. Ладно, в комментариях хейтят тиму за то, что они из яркого проекта, за который люди голосовали на Sports.ru, превратились в тиму ноунеймов и тех самых людей на бровке.

Но это неважно: профиков понабрали все, кроме одной команды. Важно, что нет ни одной причины звать серую команду, которая сделала один инфоповод за весь второй сезон, в МФЛ-3.

Я вернусь к мысли о том, что желаю «Деньгам» непопадания в МФЛ-3: я хочу этого ради той кучки прекрасных господ, которая осталась и терпит гнет токсичных баронов. Непопадание в МФЛ-3 освободит их полностью, и Дамир [Трегулов], Гендузи и прочие осколки ярких личностей, за которых я всем сердцем переживаю, найдут новый дом, которого они по-настоящему заслуживают», – написал Кир.

Ранее Гендузи покинул ФК «Деньги».

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