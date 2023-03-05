Станос о словах Кира: «Моей главной ошибкой стало, что я не выгнал с пинком под зад нашего спортивного директора в самый первый раз, когда он стравливал игроков клуба с тренером»

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Президент «Денег» Станос отреагировал на слова нападающего «Эгриси» Кирилла Воробьева.

Кир утверждает, что «Деньги» не заслуживают принять участие в третьем сезоне Winline Медиалиги, он считает, что «нет более мерзкой и вызывающей отвращение команды, что они делают с медиафутболом – это грустно, токсично и тоскливо».

«Прочел я тут сейчас очередной высер чела из команды Уткина [говорит о Кире Воробьеве], который мне запомнился историей с колготками и пощечиной от Багдасара, но могу ошибаться, и может это другой.

Про то, что ФК «Деньги» не платили премки до полуфинала МФЛ-2, а может пора тем, кто строчит эти посты, попросить скрин, который мы присылали из оплат тем людям, которые говорят, что им недоплачивали в ФК «Деньги»? Либо могу сам его скинуть, и вместе разберемся кому за время МФЛ не платил или платил больше, чем половине в команде.

Но по сути, видя имена, кто это все постит, узнаю скорее в них обиженных мной или клубом, нежели обратное, как они утверждают. Не поднимал эту тему публично, но надоело читать посты о «белой и пушистой троице».

Моей главной ошибкой во всей этой истории являлось то, что я не выгнал с пинком под зад нашего спортивного директора [Михаил Сазанов] (кстати, который сам себя им провозгласил) в самый первый раз, когда он был пойман на том, что стравливал игроков клуба с тренером.

Говоря одним от лица тренера одно и потом тренеру от лица игроков другое. Первая история была с Дамиром и Михалычем (Андрей Макаров, главный тренер «Денег» – прим. Sports.ru), после которой был диалог с глазу на глаз, и человек принес извинения и пообещал так больше не делать. Я не стал поднимать это даже в чате, а просто замял. Но с этого и пошла череда «ошибок».

И да, я был готов оставить Мишу и уже в конце его истории, где уже все эти «крысиные игры» зашли слишком далеком, потому что Михаил, как я лично считаю, совершал эти поступки не из за того, что он гнилой, а потому, что хотел показать свою важность в клубе и зачем то выбрал путь «докажу тренеру, что я знаю лучше как нужно клубу».

Самый лучший вратарь [обращается к Александру Шеплякову, экс-вратарю «Денег»], который с Генойкак он говорит, играл на энтузиазме, тут все короче можно сделать. У тебя есть скрин, я его тебе отправлял, если потерял, пришлю по новой, оплат с моей карты за матчи в МФЛ, поглядывай в него, когда опять решишь соврать про то, как ты «бесплатно» за нас играл матчи», – написал Станос.

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