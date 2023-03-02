Мура покинул Reality

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Защитник Reality Мура объявил о своем уходе из клуба.

«Всем привет, ребята. Давно не выходил на связь. У меня грустные новости. Это тяжело немножко, потому что сложно было представить, что такое возможно. Шок легкий, но это надо принять.

Сегодня я официально покидаю команду Reality. Я хочу сказать спасибо каждому, кто причастен к этому клубу. Я надеюсь, что у них все будет хорошо, и мы увидим команду в третьем сезоне Медиалиги», – сказал Мура.

Мурадов отыграл в составе Reality оба сезонa Winline Медиалиги, а также стал победителем МКС-2022, получив звание лучшего защитника турнира.

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