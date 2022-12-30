Егоров о президенте Reality: «Он знает что «Амкал» и 2D получили по 15 млн за 2-й сезон МФЛ. Филу обидно, что ему остается делать?»

Босс «Броуков» Дмитрий Егоров поделился мнением о Reality и основателе команды Филе Кострубове.

«Клуб Reality существует давно, более двух лет, но лично я о нем вообще ничего не знаю. Фил, уверен, не обидится, но до МФЛ Reality был антимедийной командой даже «Бронзовые Бисты», я уже не говорю про , были куда популярнее.

Уже тогда в 2021 году, когда просмотры Reality стремились к нулю, Фил решил, что должен создать некое подобие Медиалиги. Закончилась же история тем, что Фил разговаривал об этой лиге с , они даже подготовили какую-то презентацию, но потом Фил уехал на долгое время на Бали.

А в это время Николай Осипов переработал презентацию, отнес проект спонсорам и сам получил деньги на создание турнира. Дальше подключились Сослан Гатагов, , Дмитрий Кортава и все пришли к тому продукту и проекту, который стартовал.

Это проект, который реально вывел медиафутбол на новый уровень и привлек в него абсолютно новые потоки интереса и денег, а Фила же, как он сам говорит, кинули, хотя возникает вопрос: «Почему Фил после такого кидка лучшего друга [Николая Осипова] на кайфе залетел в первый сезон [МФЛ]? Зачем лез из кожи вон и популяризовал лигу и себя? Почему ни о чем не просил и создателем себя не называл?»

Не чувствуете ли вы здесь диссонанс сегодня? Впрочем, неважно, здесь другая мотивация. Фил – сам по себе, интересный персонаж, а его команда – нет, даже победа на МКС ни на что не влияет. Объективно, по-настоящему медийный игрок в Reality только один – Джуси, да и тот уже полгода будто в тени.

Фил очень старается, всего себя вкладывает, вкалывает как скот, содержит эту огромную команду, придумывает какие-то инфоповоды. Он с удовольствием и радостью готов работать, со всемb коммуницировать, он сделает все для своей команды. Видно, что он реально любит это Reality! Но как сделать, чтобы люди в этом заинтересовались? Фил не знает. Рассказывает только грустные истории про Осипова.

Очень обидно Филу из-за того, что он прекрасно знает, сколько «дроты» получили за первый МФЛ, что это бюджет команды за 2 месяца. Они прекрасно знают, что 2Drots и «Амкал» получили за второй МФЛ – 15 [миллионов], и даже « » – 2 [миллиона]. Что Филу остается в такой ситуации?» – высказался Егоров.

Ранее Фил рассказал о вероятности участия Reality в третьем сезоне .

Также Кострубов поделился планами о совместных проектах с «Амкалом».