Мура и Джуси пока не покинули Reality, но ведут переговоры с другими командами
Reality выложил совместное интервью вратаря Джуси и защитника Муры.
Несмотря на слухи, что оба игрока в ближайшее время покинут клуб, в интервью они заявили, что на текущий момент остаются в Reality.
Джуси: «Мы пока в Reality. После МКС Мура каждый месяц мог оказаться в «Амкале».
Мура: «Я даже не знаю, как ответить. Точного ответа нет».
Джуси: «И я, и Мура ведем диалог со многими клубами, но это не переходит дальше, чем встретиться и поговорить. Пока все это на уровне слухов».
Мура: Это может стать правдой, когда мы решим, что здесь для нас уже все. Мы же не приняли такое решение».
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