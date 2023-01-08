Мура и Джуси пока не покинули Reality, но ведут переговоры с другими командами

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Reality выложил совместное интервью вратаря Джуси и защитника Муры.

Несмотря на слухи, что оба игрока в ближайшее время покинут клуб, в интервью они заявили, что на текущий момент остаются в Reality.

Джуси: «Мы пока в Reality. После МКС Мура каждый месяц мог оказаться в «Амкале».

Мура: «Я даже не знаю, как ответить. Точного ответа нет».

Джуси: «И я, и Мура ведем диалог со многими клубами, но это не переходит дальше, чем встретиться и поговорить. Пока все это на уровне слухов».

Мура: Это может стать правдой, когда мы решим, что здесь для нас уже все. Мы же не приняли такое решение».

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