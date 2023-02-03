Герман о Муре в «Амкале»: «Можем предложить ему только просмотр. А он хочет готовое предложение, наверное»

Герман Эль Класико прокомментировал возможный переход в «Амкал» защитника Муры.

По ходу второго сезона Winline Медиалиги стороны вели переговоры, но в итоге игрок решил остаться в Reality.

Накануне Мура у себя в телеграм-канале опубликовал фото с Германом и написал: «Вернемся к переговорам?)))»

– Мура хочет возобновить переговоры? Мне кажется, он байтит на переговоры с Филом [Кострубовым].

– А у тебя есть желание возобновить переговоры?

– Мне кажется, мы взяли уже достаточно игроков из Reality на данный момент. Мура – хороший игрок, но мы же недавно взяли двух центральных защитников.

У нас Женя Назаров ушел, в Москве к нам на просмотр придут двое футболистов на эту позицию. Мы можем Муре предложить только прийти на просмотр, но я не знаю, он, наверное, хочет какое-то предложение готовое получить.

Сейчас так сильно уровень поднялся, что можем предложить только просмотр, – сказал президент «Амкала».