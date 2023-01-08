«Для Reality наступили тяжелые времена». Мура и Джуси о перспективах клуба

Игроки Reality Джуси и Мура в интервью клубному каналу рассказали о предложении из Узбекистана.

Джуси: «Нас хотели пробить в «Пахтакор».

Мура: «Нам предложили: «Если будет такая возможность, вы поедете?» Мы: «Конечно». Если будет возможность, конечно, поедем. Ну это пока просто витает в облаках. Я понял, что медийка в медиафутболе и в футболе профессиональном сильно отличаются. Мне по душе та, что на профессиональном уровне. На данный момент».

Также футболисты, говоря он несостоявшемся переходе Муры в «Амкал», рассказали о непростом периоде в Reality.

Мура: «Что нам обещали?»

Джуси: «Да просто, что мы себя комфортно будем чувствовать в команде. Такого пока нет».

Мура: «Нам зарплаты задерживают уже какой месяц».

Джуси: «Да и атмосфера в команде… Чат вообще мертвый, никто не переписывается. Я, кроме Муры, ни с кем в команде не общаюсь. Не скажу, что мне кто-то не нравится, но я не могу сказать, что еще с кем-то отдельно хочу общаться. Даже в бане мы по группам рассаживаемся. Если уйдет еще Арам, а у него есть предложения не из медийного футбола, я просто ### знаю, что делать.

Мура: «Все в напряге, никто не знает, что делать, не понимает, что происходит. Поэтому для Reality наступили тяжелые времена. Если так и будет продолжаться, мол, подождите, просто нужно время, то извините, конечно, но мы ##### сколько ждали, и за исключением победы на МКС, я кайфа больше не имел».