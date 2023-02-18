Дмитрий Кортава получил предложение перейти в Reality

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Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава получил предложение стать игроком Reality.

Его публично озвучил президент клуба Фил Кострубов.

Срок контракта на 3-й сезон МФЛ, а также на МКС.

Единственным условием, которое назвал Кострубов – два месяца занятий по специальной программе от Фила, чтобы набрать форму.

Ранее Кортава заявлял в своем телеграм-канале, что хотел бы присоединиться в третьем сезоне к одной из команд лиги и открыт к предложениям.

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