Дмитрий Кортава получил предложение перейти в Reality

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава получил предложение стать игроком Reality.

Его публично озвучил президент клуба Фил Кострубов.

Срок контракта на 3-й сезон МФЛ, а также на МКС.

Единственным условием, которое назвал Кострубов – два месяца занятий по специальной программе от Фила, чтобы набрать форму.

Ранее Кортава заявлял в своем телеграм-канале, что хотел бы присоединиться в третьем сезоне к одной из команд лиги и открыт к предложениям.