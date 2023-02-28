«В этой команде есть люди, которых 80% видят первый раз, но их даже в роликах сборной минимум в кадре». Прокоп о сборной МФЛ

Хавбек «Амкала» Прокоп высказал свое мнение об условиях игроков команды Германа в сборной Медиалиги.

«Скажу от себя, там есть игроки опытнее и статуснее в футбольном плане, но это условия, не за то, что я какого-то сверхуровня игрок, это можно назвать заслуженной компенсацией/наградой за медийное развитие.

Потому что, условно, в этой команде есть люди, которых 80% видят первый раз, они просто играют в футбол (может сам клуб тоже не развивается медийно никак), но их даже в роликах сборной минимум в кадре, а некоторым игрокам пишут: «Можно приехать к вам домой, снять выпуск с вами?», «Снимитесь еще тут, пожалуйста». И вы получаете тоже самое, что и люди, которые последние приезжают на тренировку и первые уезжают.

Еще мне как-то сказали: «Нет спонсора пока». Через 15 минут я открываю ютуб, вижу ролик с первой тренировки, и название канала начинается с названия букмекера», – написал Прокоп.

Чужой о сборной Медиалиги: «У нас с Тарасовым крутой коннект, на воротах Будаков – легенда! Я кайфанул в сборной. Но нужно говорить по условиям»