«Надо ж настолько не верить в Дзюбу в «Локо», чтобы уже сейчас освободить ему вакансию». Уткин об уходе Павлюченко из медиакоманды «Матч ТВ»

высказался об уходе из медиафутбольного клуба «Матч ТВ».

«ФК « » объявил об уходе Романа Павлюченко.

Ну надо ж настолько не верить в в « », чтобы уже сейчас освободить ему вакансию», – написал основатель «Эгриси».

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд