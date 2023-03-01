«Надо ж настолько не верить в Дзюбу в «Локо», чтобы уже сейчас освободить ему вакансию». Уткин об уходе Павлюченко из медиакоманды «Матч ТВ»

Теги Локомотив Артем Дзюба Роман Павлюченко Василий Уткин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Эгриси Матч ТВ Медиафутбол

Василий Уткин высказался об уходе Романа Павлюченко из медиафутбольного клуба «Матч ТВ». 

«ФК «Матч ТВ» объявил об уходе Романа Павлюченко.

Ну надо ж настолько не верить в Дзюбу в «Локо», чтобы уже сейчас освободить ему вакансию», – написал основатель «Эгриси».

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Дзюба наехал на Генича, а Вася уделал его одной фразой. Мастер слова, что уж
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Розе Ротенбергино
Уткина скорее всего задело то, что про него Дзюба ничего не сказал
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
Вася хорош! )
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий