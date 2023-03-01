«Надо ж настолько не верить в Дзюбу в «Локо», чтобы уже сейчас освободить ему вакансию». Уткин об уходе Павлюченко из медиакоманды «Матч ТВ»
Василий Уткин высказался об уходе Романа Павлюченко из медиафутбольного клуба «Матч ТВ».
«ФК «Матч ТВ» объявил об уходе Романа Павлюченко.
Ну надо ж настолько не верить в Дзюбу в «Локо», чтобы уже сейчас освободить ему вакансию», – написал основатель «Эгриси».
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