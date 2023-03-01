Генич о Дзюбе в «Локо»: «Пользу принесет. Свои 5-6 мячей он точно забьет»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Игорь Смольников Константин Генич Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Константин Генич оценил игру новичков «Локомотива» в матчах со «Спартаком».

Железнодорожники проиграли красно-белым (0:1, 2:4) в 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Пока Пиняев и Глушенков больше на своей волне. Спустя время они будут лучше понимать тренера и партнеров. Талант у них есть, вопрос в реализации.

Дзюба полезно играет, он стягивает на себя внимание защитников. Во втором тайме первой игры Артем зацепился за многие мячи, сделал несколько скидок в штрафную, раздавал передачи пяткой. Мотивация у него была повышенная на «Спартак». В первой игре у него было два момента. Дзюба пользу принесет. Свои 5-6 мячей он точно забьет.

По Смольникову сказать особо нечего. Этот контракт с «Локомотивом» до конца года — подарок судьбы для Игоря», — сказал комментатор.

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6 комментариев

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charly_54
Ответ Спартак-лучшая команда России
0+0 в конце сезона
Это трофеи спартака?
+4
0
+4
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igor.igorev
По Дзюбе всё верно сказал Гена. А вот толка от Пиняева и Глушенкова не будет. Игроки уровня середняка РПЛ и ничем помочь тонущему Локо они не в состоянии. Смольников свой последний приличный матч отыграл лет 6-7 назад.
0
-1
-1
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Илья Вайс
Ответ ne ravnodushen
С пенальти?)
в гандболе бы точно забивал
0
0
0
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alexsem69
Дзюба для нашего внутреннего чемпионата - игрок высокого уровня.
+2
-1
+1
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ne ravnodushen
С пенальти?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спартак-лучшая команда России
0+0 в конце сезона
+7
-3
+4
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