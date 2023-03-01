Генич о Дзюбе в «Локо»: «Пользу принесет. Свои 5-6 мячей он точно забьет»

оценил игру новичков « » в матчах со «Спартаком».

Железнодорожники проиграли красно-белым (0:1, 2:4) в 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Пока Пиняев и больше на своей волне. Спустя время они будут лучше понимать тренера и партнеров. Талант у них есть, вопрос в реализации.

Дзюба полезно играет, он стягивает на себя внимание защитников. Во втором тайме первой игры зацепился за многие мячи, сделал несколько скидок в штрафную, раздавал передачи пяткой. Мотивация у него была повышенная на «Спартак». В первой игре у него было два момента. Дзюба пользу принесет. Свои 5-6 мячей он точно забьет.

По Смольникову сказать особо нечего. Этот контракт с «Локомотивом» до конца года — подарок судьбы для », — сказал комментатор.

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