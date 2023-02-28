Тарханов о Дзюбе в «Локо»: «Зависимый игрок. Но Холанд тоже зависит от того, как действует «Ман Сити»
Александр Тарханов высказался об игре Артема Дзюбы за «Локомотив».
У форварда нет результативных действий за два матча в составе красно-зеленых.
— Он зависимый игрок. Будет средняя линия у «Локомотива» активно играть, значит, от Дзюбы будет больше пользы. Даже Холанд был незаметен в последнем матче Лиги чемпионов — против «Лейпцига». Потому что у «Манчестер Сити» игра не получалась.
— Хотя Холанд бегает быстрее и больше Дзюбы.
— Конечно. Это настоящая машина – скорость хорошая, мощь. Но он тоже зависит от того, как действует команда, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
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