Тарханов о Дзюбе в «Локо»: «Зависимый игрок. Но Холанд тоже зависит от того, как действует «Ман Сити»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Тарханов Эрлинг Холанд Футбол

Александр Тарханов высказался об игре Артема Дзюбы за «Локомотив».

У форварда нет результативных действий за два матча в составе красно-зеленых.

— Он зависимый игрок. Будет средняя линия у «Локомотива» активно играть, значит, от Дзюбы будет больше пользы. Даже Холанд был незаметен в последнем матче Лиги чемпионов — против «Лейпцига». Потому что у «Манчестер Сити» игра не получалась.

— Хотя Холанд бегает быстрее и больше Дзюбы.

— Конечно. Это настоящая машина – скорость хорошая, мощь. Но он тоже зависит от того, как действует команда, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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6 комментариев

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Никитос Рудых
С одной стороны да, нападающие игроки зависимые. Но Дзюба и Холанд в одном предложении это очень смешно 😁
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Кеша
В футболе нет независимых игроков . Это коллективная игра . Всегда кто-то отдаст голевой пас , либо в отрыв пробросит . Есть мастера способные решить исход матча в одиночку , но их не так много , да и не получится в каждом матче в одиночку решать . А Дзюба хороший добротный игрок . К нему , как и к другому игроку нужны свои ключи и правильный подход .
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градус ненависти
дядя Саш, любой игрок в той или иной мере зависит от командных действий, это не то что определяет зависимого игрока
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maks44
Кстати Дзюба не так уж плохо выглядит. Я ожидал худшего.
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Лёха Жданчик
Рассказов получается это роберто карлос
+1
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+1
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melowchi
Выходит Дзюба=Холанд
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