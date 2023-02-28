«Если 2Drots не будет, то они уже не самая сильная команда. Получается, король умер – да здравствует новый король». Герман о МФЛ-3

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался об участии команды в третьем сезоне Winline Медиалиги и возможном отсутствии 2Drots в сезоне.

– Коля [Николай Осипов, президент Winline Медиалиги – прим. Sports.ru] неоднократно говорил, что устная договоренность есть. Можно ли сказать, что вы 100% участвуете в МФЛ-3?

– Мы на 99,99% участники третьего сезона МФЛ. Мы в процессе согласования, остались банальные детали по договору за шаг до подписания.

– Ваши футболисты говорили, что они не до конца договорились по сборной МФЛ. Это вкид или что?

– Игроки «Амкала» в процессе переговоров со сборной. Есть ребята, которые в свободное время не хотят бесплатно участвовать в каких-то историях, где-то им хочется услышать личные условия, которые им готовы предложить. В процессе переговоров. Никто не игнорирует сборную. Была съемка вместо тренировки одной, играли со сборной. Мы коллаборируем со сборной больше, чем кто-либо.

– Если 2Drots не будет в сезоне, что-то изменится для вас?

– Никак не зависит. Почему должно зависеть от них? Если они откажутся, значит, это не самая сильная команда. Получается, король умер, да здравствует новый король. А так они еще поборются за это звание. Сегодня ты самый сильный, если ты не доказываешь это завтра, то ты уже не самый сильный, – сказал Герман.