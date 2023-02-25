Тарасов предложил вызвать в сборную Медиаилиги вместо себя Антона Деменьшина

Дмитрий Тарасов предложил вызвать в сборную Медиалиги вместо себя Антона Деменьшина на товарищеский матч с «Амкалом».

«Я хочу обратиться к президенту лиги Николаю Осипову и тренерам сборной Медиалиги. Так как я после операции (Тарасов сделал пересадку волос, – прим. Sports). и мне нельзя играть 2-3 недели точно. Поэтому я придумал такую тему – я хочу, чтобы на мое место взяли другого игрока.

Есть такой игрок Криштиану из «Бей Беги», с которым мы играли последнюю игру. Мне он очень понравился этот парень, он выделялся и я его не видел на тренировках, которые посещал, не знаю есть ил он в списках или нет, но я бы хотел, если не против Николай Осипов и тренерский штаб, чтобы он вызвался на игру с «Амкалом», – предложил футболист «Родины Медиа».

Матч с «Амкалом» пройдет 26 февраля. Начало матча в 20:00.