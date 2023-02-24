Спиряков может войти в тренерский штаб молодежной сборной Медиалиги

Теги Сослан Гатагов Амкал Евгений Спиряков Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков может войти в тренерский штаб молодежной сборной Winline Медиалиги.

«Меня звали в тренерский штаб молодежной сборной МФЛ. Жду от них условий. Меня интересует график.

Кажется, нет понимания, когда будет занятость. Когда тебя вызывают в сборную России, ты понимаешь, у тебя матчи будут в определенное время.

В целом, я не против, мне просто нужно понимать, будет ли это помещать в мой график», – рассказал Спиряков.

Молодежку МФЛ возглавил Сослан Гатагов, в тренерский штаб также вошли Роман Рогов и Игорь Гребенников.

Первый матч сборной запланирован на конец марта этого года.

Состав молодежной сборной Медиалиги.

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