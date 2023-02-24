Спиряков может войти в тренерский штаб молодежной сборной Медиалиги
Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков может войти в тренерский штаб молодежной сборной Winline Медиалиги.
«Меня звали в тренерский штаб молодежной сборной МФЛ. Жду от них условий. Меня интересует график.
Кажется, нет понимания, когда будет занятость. Когда тебя вызывают в сборную России, ты понимаешь, у тебя матчи будут в определенное время.
В целом, я не против, мне просто нужно понимать, будет ли это помещать в мой график», – рассказал Спиряков.
Молодежку МФЛ возглавил Сослан Гатагов, в тренерский штаб также вошли Роман Рогов и Игорь Гребенников.
Первый матч сборной запланирован на конец марта этого года.
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