Спиряков может войти в тренерский штаб молодежной сборной Медиалиги

Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков может войти в тренерский штаб молодежной сборной .

«Меня звали в тренерский штаб молодежной сборной МФЛ. Жду от них условий. Меня интересует график.

Кажется, нет понимания, когда будет занятость. Когда тебя вызывают в сборную России, ты понимаешь, у тебя матчи будут в определенное время.

В целом, я не против, мне просто нужно понимать, будет ли это помещать в мой график», – рассказал Спиряков.

Молодежку МФЛ возглавил Сослан Гатагов, в тренерский штаб также вошли Роман Рогов и Игорь Гребенников.

Первый матч сборной запланирован на конец марта этого года.

Состав молодежной сборной Медиалиги.