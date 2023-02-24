Чужой о сборной Медиалиги: «У нас с Тарасовым крутой коннект, на воротах Будаков – легенда! Я кайфанул в сборной. Но нужно говорить по условиям»

Теги Дмитрий Тарасов Александр Будаков Дмитрий Кузнецов Амкал Герман Эль Класико 2Drots Антон Чужой Winline Медиалига Арсений Левшук Сборная Медиалиги Медиафутбол

Хавбек «Амкала» Антон Чужой высказался о сборной Winline Медиалиги и о ее предстоящем матче с командой Германа.

– Почему игроков «Амкала» нет в сборной?

 – Мы еще не договорились по условиям. Мне все нравится, с радостью приду, сборная  – это крутая идея. На тренировке кайфанул: был в одной команде с [Дмитрием] Тарасовым, крутой коннект, на воротах [Александр] Будаков – вообще легенда!

Будаков, Тарасов, я, Левшук – это же вообще кайф! Я очень кайфанул в сборной, но мы знаем, сколько денег получит сборная за это. Нужно говорить по условиям.

 – То есть вы выбиваете деньги?

 – Мы не выбиваем деньги, а просто договариваемся. Идет обсуждение.

 – Пока вы не тренируетесь?

 – Почему? На одной тренировке были. Мы пришли посмотреть, услышать, какие условия нам предложат, посмотреть тренерский штаб. Во-первых, мы ждем [Дмитрия] Кузнецова на тренировке, потому что хочется поконкурировать с «дротами».

Увидеть Кузнецова, увидеть настоящую сборную, которая в перспективе будет играть европейскими клубами. У нас классная сборная может быть.

 – У сборной будет матч с «Амкалом»?

 – Мы будем, естественно, играть за «Амкал». Мы сами Герману предложили сыграть со сборной. Мы их переедем спокойно.

 – Будет разнос прям?

 – «Амкал» – это и есть сборная. Герман собирал лучших игроков медиафутбола, мы должны их переехать, я считаю так, – сказал футболист сборной Медиалиги. 

Игроки и тренерский штаб 2Drots не приехали на тренировку сборной МФЛ из-за отсутствия договоренности об участии 2D в третьем сезоне Медиалиги.

«Амкал» сыграет со сборной Медиалиги 26 февраля. Игра пройдет в манеже «Спартака», начало – в 20:00.

Итоговая заявка сборной Медиалиги на первую тренировку.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий