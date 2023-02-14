Камил Гаджиев: «Было бы полегче играть с меньшим количеством профиков на поле. И порядок бы на бровке навел»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о том, чтобы он изменил в Winline Медиалиге.

– Недавно Дмитрий Тарасов и Василий Уткин обменялись предложениями, как улучшить Медиалигу. А что вы хотели бы изменить?

– Мне как дворовому футболисту-любителю было бы полегче играть с меньшим количеством профиков на поле. Я был бы заинтересован в том, чтобы играло больше людей без футбольного прошлого. Но я уверен, что Николай Осипов [президент Winline Медиалиги – прим. Sports.ru] и Дмитрий Кортава [технический директор Winline Медиалиги – прим. Sports.ru] уже давно этот вариант рассмотрели. И раз они это решение не приняли – значит, оно чем-то обусловлено. Это может быть из-за того, что какие-то команды снимутся с участия или существенно снизится качество футбола. Они же тоже этого не хотят.

Честно, мне все нравится процентов на 90. Я бы порядок навел на бровке. Бардак имеет место быть, но это беготня на «Луче» немножко меня раздражала весь год. Мы тоже всей командой выбегали на поле, когда кто-то забивал, и на бровке себя вели по-разному, так что тоже не без греха. Но я бы сделал так, чтобы люди стояли в манишках и не выходили за техническую зону, а в случае выхода получали бы желтые карточки. Тогда порядка было бы больше. Это реально мешает играть и очень сильно отвлекает, – сказал Гаджиев.