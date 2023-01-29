Камил Гаджиев забил первый гол за свой медиафутбольный клуб Fight Nights

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Winline Медиалига Fight Nights 1XBET Media Football League Медиафутбол

Камил Гаджиев забил первый гол за свой медиафутбольный клуб.

Основатель Fight Nights отметился забитым мячом на 37-й минуте матча против «БроукБойз» на турнире 1XBET Media Football League в Казахстане.

Гаджиев основал футбольную команду летом прошлого года. На пост главного тренера был приглашен Александр Мостовой.

FN приняли участие во втором сезоне Winline Медиалиги, но не смогли преодолеть групповой раунд.

Гаджиев регулярно выходил на поле, но ни разу не смог забить.

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2 комментария

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уличный иуда
-Ало, Винисиус? Пошел #####
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
madtank
А на какой позиции играет Камил? Может быть он вратарь?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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