Камил Гаджиев забил первый гол за свой медиафутбольный клуб Fight Nights

забил первый гол за свой медиафутбольный клуб.

Основатель Fight Nights отметился забитым мячом на 37-й минуте матча против «БроукБойз» на турнире 1XBET Media Football League в Казахстане.

Гаджиев основал футбольную команду летом прошлого года. На пост главного тренера был приглашен Александр Мостовой.

FN приняли участие во втором сезоне , но не смогли преодолеть групповой раунд.

Гаджиев регулярно выходил на поле, но ни разу не смог забить.