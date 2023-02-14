Гаджиев о дерби Fight Nights – Hardcore: «Мы могли бы зацепить и футбольную аудиторию, и аудиторию ММА»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал возможный матч с командой промоушена Hardcore Fighting Championship, если команда Сульянова попадет в третий сезон Winline Медиалиги.

– В медиафутболе может появиться дерби Fight Nights – Hardcore. Это может стать противостоянием уровня «Амкал» – 2Drots?

– По-своему да. У «Амкала» и 2Drots нет аудитории смешанных единоборств. За пределами индустрии футбола их мало, кто знает. Да, в футболе узнаваемость 100%, особенно в молодежной среде. А спроси у людей из других видов спорта, кто такой этот или тот, то их вообще знать не знают. У них аудитория с одной стороны очень большая, а с другой – очень одноплановая.

В нашем случае мы могли бы зацепить и футбольную аудиторию, и аудиторию ММА. Да и просто людей, которые особо спортом не интересуются, но знают меня и Анатолия Сульянова [президента Hardcore FC – прим. Sports.ru]. Мы уже взрослые дяди – нас многие знают, мы много кого знаем. Эти люди могли бы реально притопить за наш футбольный матч, – сказал Гаджиев.