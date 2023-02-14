Камил Гаджиев – об участии Махачева в МФЛ: «Он нормально играет, но его ноги сейчас стоят слишком дорого»
Босс AMC Fight Nights и основатель одноименной команды МФЛ Камил Гаджиев считает, что Ислама Махачева не стоит ждать на футбольном поле.
«Он нормально так в футбол играет, левша, но мне кажется, что его ноги сейчас слишком дорого стоят. Представь, чемпион UFC, первый номер P4P получает травму на футболе.
Это же абсурд. Футбол же такая игра – не так нога поехала, и ты на полгода выбыл, это же будет бредом невероятным.
Если бы я узнал, что Ислам в какую-то футбольную историю подвязался, я бы сам с ним связался и попросил бы его не делать этого», – сказал Гаджиев.
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