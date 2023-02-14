Камил Гаджиев – об участии Махачева в МФЛ: «Он нормально играет, но его ноги сейчас стоят слишком дорого»

Босс AMC Fight Nights и основатель одноименной команды МФЛ Камил Гаджиев считает, что не стоит ждать на футбольном поле.

«Он нормально так в футбол играет, левша, но мне кажется, что его ноги сейчас слишком дорого стоят. Представь, чемпион , первый номер P4P получает травму на футболе.

Это же абсурд. Футбол же такая игра – не так нога поехала, и ты на полгода выбыл, это же будет бредом невероятным.

Если бы я узнал, что Ислам в какую-то футбольную историю подвязался, я бы сам с ним связался и попросил бы его не делать этого», – сказал Гаджиев.

Нечай: «Гаджиев не только забивает, он еще и бьется на поле. А «Броуки» валяются»

Камил Гаджиев забил первый гол за свой медиафутбольный клуб Fight Nights