Градиленко о сборной Медиалиги: «Я очень расстроен, что я не тренер. Я бы пошел пешочком, чтобы не опоздать, а все остальные говорят про бабки – это смешно»

Теги Антон Соснин Дмитрий Градиленко Дмитрий Кузнецов Winline Медиалига GOATS Сборная Медиалиги Медиафутбол

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко высказался о сборной Winline Медиалиги.

«Я очень расстроен тем, что я не тренер сборной. Меня там нет, футболисты пальцы гнут – смешно это. Я хоть недавно окунулся в эту историю, но понимаю, что есть всегда какая-то элита – сборная.

Когда тебя туда приглашают, я бы пошел пешочком, чтобы не опоздать. Все остальные говорят про бабки – это смешно», – объяснил Градиленко.

Сборную МФЛ возглавил Дмитрий Кузнецов, в тренерский штаб вошли Альберт Осколков, Антон Соснин и Андрей Макаров.

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