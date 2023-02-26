Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко высказался о сборной .

«Я очень расстроен тем, что я не тренер сборной. Меня там нет, футболисты пальцы гнут – смешно это. Я хоть недавно окунулся в эту историю, но понимаю, что есть всегда какая-то элита – сборная.

Когда тебя туда приглашают, я бы пошел пешочком, чтобы не опоздать. Все остальные говорят про бабки – это смешно», – объяснил Градиленко.

Сборную МФЛ возглавил , в тренерский штаб вошли Альберт Осколков, Антон Соснин и Андрей Макаров.