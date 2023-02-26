Градиленко о сборной Медиалиги: «Я очень расстроен, что я не тренер. Я бы пошел пешочком, чтобы не опоздать, а все остальные говорят про бабки – это смешно»
Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко высказался о сборной Winline Медиалиги.
«Я очень расстроен тем, что я не тренер сборной. Меня там нет, футболисты пальцы гнут – смешно это. Я хоть недавно окунулся в эту историю, но понимаю, что есть всегда какая-то элита – сборная.
Когда тебя туда приглашают, я бы пошел пешочком, чтобы не опоздать. Все остальные говорят про бабки – это смешно», – объяснил Градиленко.
Сборную МФЛ возглавил Дмитрий Кузнецов, в тренерский штаб вошли Альберт Осколков, Антон Соснин и Андрей Макаров.
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