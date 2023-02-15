Левшук о словах Сибсканы о сборной МФЛ: «Может быть, он так отреагировал, потому что его не вызвали. Надеюсь, в дальнейшем это изменится»

Защитник «Амкала» Арсений Левшук высказался о попадании в сборную .

– Не было ли у тебя мысли отказаться от сборной?

– Нет, не было. Было желание приехать на первую тренировку. Посмотрим, что будет дальше, какие планы вообще у сборной. Также по составу пока непонятно, 44 человека – это много, надеюсь, на уменьшение в будущем.

– Почему негатив только от «Амкала» по отношению к сборной?

– Честно, вообще не знаю. Мне прислали приглашение. На самом деле оно выглядело немного колхозно, как по мне. Вообще по идее, со сборной должны связываться через Германа. Я ему сразу написал, что хочу.

Док (Артем Рыженко, врач «Амкала» – прим. Sports.ru) так отреагировал, наверное, потому что его не вызвали (смеется). Сибыч… не знаю, может тоже из-за того, что не вызвали, так отреагировал. Надеюсь, что в дальнейшем это все изменится, Васю (Маврина) и его вызовут, и они не будут так говорить.

– Ты рад поработать с Дмитрием Викторовичем Кузнецовым?

– Да! Почему нет? После первой тренировки все будет понятно, что дальше, какие задачи сборная перед собой ставит. Говорят, игра с РПЛ, то со сборной ФНЛ, непонятно. Так, очень рад, что вызвали.

– Как ты считаешь, ты основной игрок сборной?

– Конечно (смеется), – сказал Арсений Левшук.

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