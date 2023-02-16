Тарасов о о неявке игроков 2Drots в сборную МФЛ: «В профессиональном футболе клуб не имеет права запрещать»

Дмитрий Тарасов прокомментировал отказ президентов 2Drots Некита и Жеки отпустить своих игроков в сборную Winline Медиалиги.

15 февраля в манеже «Спартака» в Москве прошла первая тренировка сборной. Футболисты 2Drots на тренировку не явились, т.к. клуб еще не договорился об участии в МФЛ-3.

Более того, Дмитрий Кузнецов и Альберт Осколков [тренеры 2Drots – прим. Sports.ru], входящие в состав тренерского штаба сборной МФЛ, на тренировке также отсутствовали.

«Я скажу так, как было в профессиональном футболе всегда – если вызов в сборную приходит, клуб не имеет права запрещать игрокам. То есть здесь должны быть плюс минус такие же приоритеты.

Все-таки уважение к игрокам, к сборной, которую только создают. Из этого точно может что-то получиться, я бы на месте руководителей отпустил бы точно», – сказал Тарасов.

2Drots: «Мы не отпустим игроков в сборную Медиалиги, пока не зафиналим решение по участию 3-м сезоне»