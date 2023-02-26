«БроукБойз» отпустят тренера Соснина и игроков в сборную Медиалиги

Теги Антон Соснин Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Сборная Медиалиги Медиафутбол

«БроукБойз» заявили, что главный тренер команды Антон Соснин и вызванные футболисты смогут поехать на тренировки и игры сборной Winline Медиалиги.

«Игроки едут в «сборную», потому что они и тренер готовы совмещать и уверены, что справятся с нагрузкой в любом цикле.

Отказывать и ограничивать свободу людей нет смысла», – написали «Броуки».

Ранее президент команды Дмитрий Егоров сообщил, что игроков «ББ» не будет в сборной МФЛ.

Сегодня пройдет матч сборной Медиалиги с «Амкалом». Начало – в 20:00 по московскому времени.      

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