Гатагов о собственной команде: «Мне с нетерпением хочется запустить проект и анонсировать себя перед комьюнити. Будет баланс между футболом и медиа»

Сослан Гатагов рассказал подробности создания собственной команды.

«Уже на финальном этапе подписаний с партнерами, потому что есть разные партнеры, которые могут зайти в клуб: кто-то отсекается, кто-то принимает решение. Есть спонсоры, которые не верят в проект, кто верит и обдумывает решение.

Мне самому уже с нетерпением хочется запустить проект и анонсировать себя перед комьюнити. Не надо упираться в какой-то турнир, я не привязываюсь к турниру.

Если вдруг мы не зайдем в третий сезон МФЛ, что может быть, так как не успеваем по срокам, у (Осипова, президента – прим. Sports.ru) анонсирование команд и их презентация, тем более скоро драфт, то ничего, потихонечку вне турнира будем двигаться.

Для меня это имиджевая история, хочется начать свой проект и посмотреть, как это реализуется, потому что футбол циклично идет: один турнир закончился, другой начался, шоу-матчи, товарищеские матчи. Можно себя реализовывать и правильно себя преподнести аудитории.

Если даже не зайдем в МФЛ, не знаю, как обстоят дела с МКС, надо садиться и обсуждать, интересны ли мы, как проект, для МКС и МФЛ, и потихонечку себя реализовывать.

Задача: сделать интересный продукт, чтобы он был интересен турниру, партнеру, зрителю. Люди хорошие собираются, очень хорошая команда собирается с точки зрения медиа. Мне кажется, что будет нормальный, хороший, интересный продукт.

Громкие слова уже банальщина, что мы кому-то что-то докажем, не хочется делать каких-то вкидов. Будет баланс между футболом и медиа, но больше упор на медиа», – рассказал бывший тренер «На Спорте».