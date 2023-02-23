«С «Бей Беги» не получился симбиоз, как с «Амкалом». Сейчас подробно общаюсь только с «Титаном». Эльхан о своем будущем

Экс-хавбек «Бей Беги» Эльхан Салахов рассказал о своем уходе из команды Джикии и Соболева и своем будущем в медиафутболе.

«Подробно общаемся только с Александром Титановичем [Александр Зуев, президент «Титана» – прим. Sports.ru]. Стас [Станислав Малиев, президент «Денег» – прим. Sports.ru] из ФК «Деньги» всегда на коннекте, с Fight Nights общаемся, там знакомые ребята, но никуда особо не рвусь – я уже в сборной МФЛ. Если честно, форму надо набирать, играть хочу, но опять же буду рад быть полезным для лиги не только, как игрок. Возможно, как ведущий конференций. С Колей [Николай Осипов, президент Winline Медиалиги – прим. Sports.ru] уже обговаривали, он рассматривает. Я так понимаю, что я в числе кандидатов.

Немного не получился симбиоз с «Бей Беги», как получился с «Амкалом», когда я смог дать «Амкалу» что-то, а «Амкал» дал мне. Здесь, как минимум, не получилось из-за того, что мне не дали игрового времени, но это уже без каких-либо обид, все окей. Главного тренера уже убрали. Не жалею, что ушел. Ребятам удачи, там крутые ребята, в том числе Иракли [Ираклий Саная, один из президентов «Бей Беги» – прим. Sports.ru], который во главе этого всего. Думаю, что у них все получится.

По поводу новой команды – как бы это громко не звучало, я открыт для предложений, но не хочется просто идти за премиальными, хочется действительно пойти туда, где буду двигаться с командой долгосрочно. Подробно пообщались с Александром. Я понял, что он хочет, он в принципе готов дать контракт на долгосрочной основе», – сказал Эльхан.