Гатагов о молодежной сборной Медиалиги: «Цель – обыграть сборную ЮФЛ»

Главный тренер юношеской сборной Winline Медиалиги Сослан Гатагов рассказал о планах на сборную и предстоящих матчах.

«Задача, наверное, собрать всех. Посмотреть состояние игроков, провести несколько занятий. Дальше уже будет игра против Сборной ЮФЛ, и там уже своими силами помериться с ними. Наверное, цель – это обыграть их. Показать, что в медийном футболе есть ребята: из подвала большого футбола, где кто-то где-то играл. Посмотрим, что из этого выйдет.

Цель – футбол, но почему в сборной, к примеру, Мбэйп [форвард 2Drots – прим. Sports.ru]? Я думаю, что здесь мы по возрастному сегменту разделяем. Надо понимать, что нужен баланс. Это же все-таки медийная лига – было бы нелогично не брать игроков, которые в медийном коммьюнити имеют большой вес. По моему мнению, их можно интегрировать в матч, со своей стороны я сделаю все, чтобы медийные игроки принимали участие в матче против сборной ЮФЛ.

По поводу Георгия Каджая: я удивился, почему в его сторону пошли вкиды, потому что он играл за «Наши Парни», он даже был в заявке на матч против 2Drots. У человека есть игры в МФЛ, но то, что он не был раскрыт со стороны «Наших Парней» – это уже вопросы не к тренерскому штабу. У меня есть лимит: до 21-го года я должен смотреть определенный пул игроков, кого я могу взять, чтобы был баланс. С точки зрения медиа, баланс есть. С точки зрения игрового потяжелее. Любой игрок, тот же Прокоп, если он будет заигран за основную сборную или по каким-то причинам не приедет, то тяжело его будет компенсировать с точки зрения футбола. Здесь, мне кажется, по футбольному у меня выбор небольшой был», – сказал Гатагов.

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