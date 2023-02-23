«В новом ФК «Медиалига», который играет с другими медиаклубами, мы быть не хотим». Егоров о матче «Амкала» и сборной МФЛ
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о матче сборной Winline Медиалиги с «Амкалом».
«Гений на Николае Осипове [президент Winline Медиалиги – прим. Sports.ru]. Ожидания: сборная играет с клубами РПЛ.
Реальность: игроки клубов едут на спарринг с «Амкалом» под эгидой Winline. О чем мы еще и узнаем за 3 дня до матча.
При таких исходных ни Антона Соснина [главный тренер «БроукБойз» – прим. Sports.ru], ни игроков «Броуков» в сборной не будет. Спасибо за внимание.
Сборная создавалась для международных матчей и игр с клубами РПЛ, а не для хаотичного спарринга с «Амкалом» в форме Winline.
Спарринга, о котором даже предупреждать не стали. Я уж не говорю о слове «обсуждать». У нас игра с «Родиной» в субботу, а в понедельник – тренировка. В новом ФК «Медиалига», который играет с другими медиаклубами, мы быть не хотим. Это не сборная, а какой-то иной проект», – написал Егоров.
Комментарии