«В новом ФК «Медиалига», который играет с другими медиаклубами, мы быть не хотим». Егоров о матче «Амкала» и сборной МФЛ

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о матче сборной Winline Медиалиги с «Амкалом».

«Гений на Николае Осипове [президент Winline Медиалиги – прим. Sports.ru]. Ожидания: сборная играет с клубами РПЛ.

Реальность: игроки клубов едут на спарринг с «Амкалом» под эгидой Winline. О чем мы еще и узнаем за 3 дня до матча.

При таких исходных ни Антона Соснина [главный тренер «БроукБойз» – прим. Sports.ru], ни игроков «Броуков» в сборной не будет. Спасибо за внимание.

Сборная создавалась для международных матчей и игр с клубами РПЛ, а не для хаотичного спарринга с «Амкалом» в форме Winline.

Спарринга, о котором даже предупреждать не стали. Я уж не говорю о слове «обсуждать». У нас игра с «Родиной» в субботу, а в понедельник – тренировка. В новом ФК «Медиалига», который играет с другими медиаклубами, мы быть не хотим. Это не сборная, а какой-то иной проект», – написал Егоров.

«Амкал» сыграет со сборной Медиалиги 26 февраля