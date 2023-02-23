«Сейчас слово «сборная» тут также уместно, как если на говне написать «премиальное». Сибскана о сборной Медиалиги

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о сборной Winline Медиалиги.

«Касаемо сборной МФЛ: это чисто коммерческий проект, на котором люди зарабатывают и с помощью которого раскручивают другие свои продукты. Это не сборная России, куда многие побежали бы бесплатно играть, в том числе и я – потому что это престижно, когда ты страну представляешь!

А эту команду логичнее называть ФК «МФЛ», чтобы «сборной» людям мозги не пудрить. И на данный момент престижа там минимум, а значит выгоду футболисты имеют право требовать. Если не деньги, то четко расписанные цели. А-ля: «Через неделю играем против молодежной сборной России» или «В марте летим в турне по Латинской Америке». А пока же это просто монетизация чужого энтузиазма.

В будущем вполне вероятно появится и футбольная медийная сборная России. И будет играть, например, чемпионат Европы среди подобных сборных. Но сейчас слово «сборная» тут также уместно, как если на говне написать «премиальное», – написал Сибскана.

«Говно! Сборная ###### ноунеймов». Сибскана – о сборной Медиалиги