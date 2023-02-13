2Drots: «Пока мы не зафиналим решение по нашему участию в МФЛ-3, мы не отпустим игроков в сборную Медиалиги»

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

2Drots высказали официальную позицию по сборной Медиалиги.

«Наше участие в МФЛ-3 в данный момент не согласовано. Переговоры продолжаются, и пока мы не зафиналим решение – мы не можем отпускать наших игроков на любые мероприятия под эгидой МФЛ.

Сборная и лига не обсуждали с нами, многие вопросы, на которые мы хотим получить ответы. Надо минимизировать риски для клуба, так как вызываются наши лучшие игроки, и в случае травмы это будет большой удар по клубу.

Важно, чтобы вы понимали, что мы за сборную, и считаем, что безусловно наши лучшие игроки должны там играть, но в данный момент есть определенные факторы, которые должны решиться перед тем, как мы отпустим туда наших лучших игроков».

В сборную вызваны 13 футболистов 2Drots. Также в тренерский штаб сборной вошли Дмитрий Кузнецов и Альберт Осколков, которые является тренерами 2Drots. 

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