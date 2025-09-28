2Drots встретится с «СиндЕкатом» в полуфинале элитного дивизиона Кубка Лиги
2Drots cыграет с «СиндЕкатом» в полуфинале элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги.
Кубок Медиалиги
Элитный дивизион, полуфинал, первый матч
28 сентября, воскресенье
2Drots – «СиндЕкат». Начало – в 13:00.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
