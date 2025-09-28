Станос: «Хотел бы сыграть с «Амкалом». Дал бы 90%, что они пройдут»

Станос хотел бы встретиться с «Амкалом» в следующем раунде Кубка Медиалиги.

«Мало кто считает, что «Амкал» проиграет. Дал бы 90%, что они пройдут.

Хотел бы больше с «Амкалом » сыграть. С «Матч ТВ» нас ничего не связывает.

У нас много ребят, кто остался из «Сахалинца». Они сейчас с Мишей вспоминали матч в Борисове, когда «Амкал» победил.

Все равно хочется с «Амкалом» сыграть больше всего. Потому что «Матч ТВ»… Ну вот куда Арсу играть с «Матч ТВ»? Мы его приобретали, чтобы он с «Матч ТВ» играл?

Есть ли принципиальность? Выиграть и пройти дальше – главная принципиальность в любом матче», – сказал руководитель Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Lit Energy переиграли «Титан » в дивизионе претендентов WINLINE Кубка Лиги. В следующем раунде команда Литвина встретится с победителем пары «Амкал» – «Матч ТВ»