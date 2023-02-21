«Не хочу снова тратить время на ругань с Тарасовым или Уткиным». Картавому Нику не интересна работа в Медиалиге

Теги Дмитрий Тарасов Василий Уткин Дмитрий Кортава Эгриси Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Блогер и основатель ФК «Картавый Футбол» Никита Ковальчук ответил на вопрос о том, интересна ли ему работа в медиафутболе.

– Вам было бы попробовать свои силы в медиафутболе, который сейчас очень вырос и стал очень популярен в России? Тем более, что вы на каком-то этапе по сути занимались тем же самым.

– Я не занимался медиафутболом. Я занимался созданием команды, а в медиафутбол это переросло, слава богу, уже без моего участия. Огромные респект Герману Попкову [президент «Амкала» – прим. Sports.ru] и Дмитрию Кортаве [технический директор Winline Медиалиги – прим. Sports.ru], которые сделали классный продукт, классное шоу. Особенно в нынешнее время это нужно, потому что уровень российского футбола катится вниз. Казалось, ниже уже некуда, но, оказывается, что есть куда. Такие шоу спасают – дают людям развлечение, эмоции. То, что они сейчас не могут получить от обычного футбола.

Но мне это неинтересно, потому что это не является профессиональным футболом. Не потому, что там не профессионалы, а потому что это другой продукт, задача которого – развлекать. При этом кто-то из медиафутбола может вырасти в профессиональную футбольную команду, тот же «Амкал», думаю, движется в этом направлении. И там они будут показывать, как можно работать по-другому.

– Неинтересно – с этим понятно. А как насчет приглашений?

– Мне писали периодически люди, которые, видимо, мало за мной следят, но где-то слышали имя и фамилию. Приглашали меня в команды как тренера, и даже как игрока, что меня особенно веселило. Я очень рад, что этот продукт есть, уважаю людей, которые это делают и понимаю, какой огромный объем работы они выполняют. Однако я бы не хотел тратить время на то, чтобы в очередной раз ругаться с Уткиным или Тарасовым. Не такой я человек, – сказал Ковальчук.

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14 комментариев

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исянов
что такое "картавому нику"?
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Дмигорь Знамеранский
Ответ Мохнатый55
Это тот, который в день родов жены, умотал в другую страну на футбол.
поэтому от него умотала жена потом) карма
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Екн Лор
Ответ Shadow1882
"Блогер и основатель ФК «Картавый Футбол»" Ну это позор. Человек в латвийском футболе имеет определённые достижения и на Кипр уехал работать. Ни слова об этом
Всегда забавлял Ник и его аудитория, как будто кому-то есть дело до его дворовых достижений
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Мохнатый55
Ответ Дубок
это что за покемон?
Это тот, который в день родов жены, умотал в другую страну на футбол.
+1
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Dario Alexys
Когда он получит тренерскую лицензию про , тогда люди окончательно заткнутся, а пока пусть несут чушь .
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Aleksandr Danilov
Ответ Димка Макеев
Он уже давно не владеет ФК Картавый футбол, а выиграл кубок страны как главный тренер женской Фк Метта (высшая лига Латвии среди женщин) и сейчас тренер молодежной команды Ариса. Спортс набрасывает
Я из Латвии, высшая лига Латвии среди женщин уровня U-12 любой академии в Москве. Но факт что стараеться себя показать и развиваться как тренер, это он молодец
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Алексей Нетребский
у Ника кубок Латвии уже есть, пусть и с женской командой , а теперь новый вызов в Арисе, зачем ему медеафутбол это
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Марслан Акматалиев
Ник красавец!
Пробивается в большой футбол
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Дубок
это что за покемон?
+3
-4
-1
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Димка Макеев
Он уже давно не владеет ФК Картавый футбол, а выиграл кубок страны как главный тренер женской Фк Метта (высшая лига Латвии среди женщин) и сейчас тренер молодежной команды Ариса. Спортс набрасывает
+20
-1
+19
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Shadow1882
"Блогер и основатель ФК «Картавый Футбол»"

Ну это позор. Человек в латвийском футболе имеет определённые достижения и на Кипр уехал работать. Ни слова об этом
+25
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ВЕЧНЫЙ
Никита умничка на самом деле, тяжело пробивается, но развиваясь и делая шаги вперед каждый год, успехов ему и терпения.
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TravenS
Ещё один понторез выплыл)
+3
-5
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Enotaz24
Картавый и без медиалиги интересно живёт. Мне например он импонирует что он такой чел, который не боится ошибаться и не стесняется этого.
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