«Не хочу снова тратить время на ругань с Тарасовым или Уткиным». Картавому Нику не интересна работа в Медиалиге

Блогер и основатель ФК «Картавый Футбол» Никита Ковальчук ответил на вопрос о том, интересна ли ему работа в медиафутболе.

– Вам было бы попробовать свои силы в медиафутболе, который сейчас очень вырос и стал очень популярен в России? Тем более, что вы на каком-то этапе по сути занимались тем же самым.

– Я не занимался медиафутболом. Я занимался созданием команды, а в медиафутбол это переросло, слава богу, уже без моего участия. Огромные респект Герману Попкову [президент «Амкала» – прим. Sports.ru] и Дмитрию Кортаве [технический директор Winline Медиалиги – прим. Sports.ru], которые сделали классный продукт, классное шоу. Особенно в нынешнее время это нужно, потому что уровень российского футбола катится вниз. Казалось, ниже уже некуда, но, оказывается, что есть куда. Такие шоу спасают – дают людям развлечение, эмоции. То, что они сейчас не могут получить от обычного футбола.

Но мне это неинтересно, потому что это не является профессиональным футболом. Не потому, что там не профессионалы, а потому что это другой продукт, задача которого – развлекать. При этом кто-то из медиафутбола может вырасти в профессиональную футбольную команду, тот же «Амкал», думаю, движется в этом направлении. И там они будут показывать, как можно работать по-другому.

– Неинтересно – с этим понятно. А как насчет приглашений?

– Мне писали периодически люди, которые, видимо, мало за мной следят, но где-то слышали имя и фамилию. Приглашали меня в команды как тренера, и даже как игрока, что меня особенно веселило. Я очень рад, что этот продукт есть, уважаю людей, которые это делают и понимаю, какой огромный объем работы они выполняют. Однако я бы не хотел тратить время на то, чтобы в очередной раз ругаться с Уткиным или Тарасовым. Не такой я человек, – сказал Ковальчук.