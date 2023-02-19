Сибскана – Гатагову: «Очень респектово попустил кринжика размеров XXL. Главное, чтобы заднюю теперь не давал»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана отреагировал на поступок Сослана Гатагова.

Главный тренер молодежной сборной вызвал хавбека 2Drots Алекса Месси в сборную U-21 вместо нападающего «БроукБойз» Володи XXL после его слов о том, что вызов в молодежку – это «кринж».

«Сослан Гатагов очень респектово, конечно, попустил кринжика размеров XXL (намекает на Володю). Красиво прям!

Главное, чтобы заднюю теперь не давал🔥», – написал Сибскана.

Состав молодежной сборной Медиалиги.