ФК «10» сыграет с «БроукБойз» в полуфинале элитного дивизиона Кубка Лиги. «Броуки» никогда не проигрывали «Десятке» в основное время
ФК «10» сыграет с «Броуками» в полуфинале элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги.
Кубок Медиалиги
Элитный дивизион, полуфинал, первый матч
28 сентября, воскресенье
ФК «10» – «БроукБойз». Начало – в 16:30.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости