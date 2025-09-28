0

«Амкал» встретится с «Матч ТВ» в матче на вылет из Кубка Лиги

«Амкал» сыграет против «Матч ТВ» в дивизионе претендентов WINLINE Кубка Лиги.

Победитель сыграет против Lit Energy в следующем раунде, проигравшая команда покинет турнир.

Кубок Медиалиги

Дивизион претендентов

28 сентября, воскресенье

«Амкал» – «Матч ТВ». Начало – в 20:00.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoАмкал
результаты
logoФК Матч ТВ
календарь
logoWinline Кубок Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots сыграет с «СиндЕкатом», «Амкал» против «Матч ТВ» в матче на вылет. Расписание и результаты 5-й недели Кубка Лиги
сегодня, 08:22
Главные новости
2Drots встречается с «СиндЕкатом» в полуфинале элитного дивизиона Кубка Лиги
3 минуты назадLive
ФК «10» сыграет с «БроукБойз» в полуфинале элитного дивизиона Кубка Лиги. «Броуки» никогда не проигрывали «Десятке» в основное время
сегодня, 08:40
2Drots сыграет с «СиндЕкатом», «Амкал» против «Матч ТВ» в матче на вылет. Расписание и результаты 5-й недели Кубка Лиги
сегодня, 08:22
«Будет турне в Европу. Нас там ждут». Осипов анонсировал новые выезды для Медиалиги
2вчера, 19:52
Lit Energy обыграли «Титан» в дивизионе претендентов Кубка Лиги. В следующем раунде команда Литвина сыграет с победителем пары «Амкал» – «Матч ТВ»
вчера, 19:00
«Писарского удалять нельзя. «Варвары» скажут, что это удаление. ##### это шоу нужно тогда?». Дато о судействе матча «Альфа-Банка» – СКА
1вчера, 18:43
«Писарский встает и бьет локтем человеку в лицо. Арбитр – трус, так как не удалил его». Гасилин о грубой игре нападающего СКА
10вчера, 17:24
Между Овчинниковым и Бастой произошла словесная перепалка во время матча Медиалиги
57вчера, 16:30
«Альфа-Банка» уступила СКА в матче на вылет из Кубка Лиги
вчера, 15:56
Кузнецов о финансах: «Потерял миллион евро из-за развода. Отдал жене квартиру рядом с «Камп Ноу»
18вчера, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
3вчера, 12:58
Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
4вчера, 12:11
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
6вчера, 10:13
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги
126 сентября, 19:31
«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете
426 сентября, 18:01
Дмитрий Егоров: «Я тоже хотел бы сыграть в Кубке России. Медийные ребята из «Амкал» не могут сделать и 20% того, что могу я»
226 сентября, 17:24
Сергей Ташуев: «Мне неинтересно работать в Медиалиге. Сегодня у меня другие приоритеты»
526 сентября, 14:13
Алексей Гасилин: «Черчесов и «Спартак» – идеальный симбиоз. Клубу нужен сильный тренер»
1526 сентября, 11:47
Экс-футболист «Урала» Лунгу не будет играть за «СиндЕкат». Медиаклуб выставил вингера на трансфер
126 сентября, 08:20
Маврин о дебюте Осипова в Кубке России: «Он почти голевую отдал. Классно, что именно «Амкал» дал ему возможность поиграть с командой ФНЛ»
25 сентября, 19:05