«Амкал» встретится с «Матч ТВ» в матче на вылет из Кубка Лиги
«Амкал» сыграет против «Матч ТВ» в дивизионе претендентов WINLINE Кубка Лиги.
Победитель сыграет против Lit Energy в следующем раунде, проигравшая команда покинет турнир.
Кубок Медиалиги
Дивизион претендентов
28 сентября, воскресенье
«Амкал» – «Матч ТВ». Начало – в 20:00.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости