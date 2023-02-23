«Если нас позовут, то мы 100% будем. Кузнецов настроен проходить дальше». Карен о Фонбет Кубке России

Администратор 2Drots Карен Арутюнян прокомментировал возможное выступление «дротов» в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России.

– Как думаешь, в следующем розыгрыше Кубка будете участвовать?

– Слушай, если нас позовут, то 100%. Ребята все хотят, Викторович (Дмитрий Кузнецов, главный тренер 2Drots – прим. Sports.ru) настроен проходить дальше. Нас должны ждать клубы РПЛ, как сказал Некит (президент 2Drots – прим. Sports.ru). И еще выплаты за Кубок России.

– Вам выплатили, кстати?

– Ну, письмо приходило по выплате.

– Но пока не выплатили?

– Нет. Там где-то 400 тысяч рублей.

– Поменьше, чем за МФЛ.

– За какую?

– За любую.

– Но больше, чем за Казахстан.

– Меня удивляет, что для Кутуза (экс-форвард 2Drots – прим. Sports.ru) не было при переходе аргументом, что он не сыграет в Кубке следующем. За «Титан» он это вряд ли сможет сделать.

– Как он сказал – он от футбола получил все, все эмоции, он забивал, выиграл два раза МФЛ, один раз выиграл в Казахстане. Возможно, что он реально устал от всего этого и хочет пойти в какое-то другое русло, – сказал Карен.