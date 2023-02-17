Более миллиона рублей получили «Амкал» и 2Drots за участие в Фонбет Кубке России. «СтавропольАгроСоюз» заработал 2,8 млн

Теги ФОНБЕТ Кубок России любительский футбол Амкал деньги 2Drots ФК СтавропольАгроСоюз Winline Медиалига Медиафутбол

Стали известны доходы 2Drots и «Амкала» за участие в Фонбет Кубке России.

Две самые популярные медиакоманды в этом сезоне дебютировали на профессиональном уровне в Кубке страны.

2Drots разгромили в 1-м раунде «Чертаново» (3:0), однако во 2-м раунде уступили «Текстильщику» в серии пенальти (1:1, 3:5).

«Амкал» преодолел два раунда, обыграв «Зоркий» в серии 11-метровых (1:1, 8:7) и «Тверь» (1:0). В 1/64 финала команда уступила «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти).

Суммарно клубы заработали более миллиона рублей: 400 тысяч получили 2Drots, 800 тысяч – «Амкал».

Любительский клуб «СтавропольАгроСоюз», добравшийся до 1/32 финала Кубка России, заработал 2,8 млн рублей.

11 комментариев

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Роман Хапилов
Ответ Барсик Юрана
Чей крым
Географ, однако
0
0
0
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BernardLama
Ответ Барсик Юрана
Чей крым
Российский чей еще , зачем глупый вопрос задаёшь ?
+2
-1
+1
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Роман Глухов
Ответ Барсик Юрана
Чей крым
Причём здесь Крым!!!??? Ставрополь это не Севастополь)))
+6
0
+6
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инок
Молодцы, любительская команда из Невинномысска, как бывший житель этого города, с удовольствием болел за вас!
0
0
0
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Барсик Юрана
Ответ ДиспетчерАВС3
извините, но это такая тупая дичь и пропаганда - реклама толстовок с принтом бронежилета и СССР
Давно пора его закопать
0
-1
-1
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Барсик Юрана
Я так понял слово «Агро» добавили, чтобы не агрились ура-патриоты
0
-1
-1
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ДиспетчерАВС3
извините, но это такая тупая дичь и пропаганда - реклама толстовок с принтом бронежилета и СССР
+1
-1
0
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Барсик Юрана
Ответ Dmitry Stepanov
За Ставрополь прям радость. Молодцы
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0
-19
-19
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Дандрей
И фигли???
0
0
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Niko [Ars]
Маленькие деньги, конечно
0
0
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Dmitry Stepanov
За Ставрополь прям радость. Молодцы
+16
0
+16
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