Более миллиона рублей получили «Амкал» и 2Drots за участие в Фонбет Кубке России. «СтавропольАгроСоюз» заработал 2,8 млн

Стали известны доходы 2Drots и «Амкала» за участие в Фонбет Кубке России.

Две самые популярные медиакоманды в этом сезоне дебютировали на профессиональном уровне в Кубке страны.

2Drots разгромили в 1-м раунде «Чертаново» (3:0), однако во 2-м раунде уступили «Текстильщику» в серии пенальти (1:1, 3:5).

«Амкал» преодолел два раунда, обыграв «Зоркий» в серии 11-метровых (1:1, 8:7) и «Тверь» (1:0). В 1/64 финала команда уступила «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти).

Суммарно клубы заработали более миллиона рублей: 400 тысяч получили 2Drots, 800 тысяч – «Амкал».

Любительский клуб «СтавропольАгроСоюз», добравшийся до 1/32 финала Кубка России, заработал 2,8 млн рублей.