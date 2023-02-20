Кутуз об уходе в «Титан»: «Многие люди меня возненавидели. Кто говорит, что я продался за деньги, не знает ситуации»

рассказал, какие сообщения получал в соцсетях после перехода в « » из 2Drots.

– Много было и негативных сообщений. В принципе, я был готов к этому. Многие люди меня возненавидели за этот трансфер. Я на таких просто не обращаю внимания.

– Как расстались с Жекой и Некитом?

– На позитивной ноте. Сначала, конечно, им было тяжело осознать, что я ушел, они немного обиделись. Но затем созвонились и вообще расстались хорошо, трогательно. Лучше бы они меня послали на хер, мне было бы легче. А так мне теперь еще обиднее.

– Допускаешь ли ты, что вернешься в 2Drots?

– Все бывает, жизнь – такая штука, не знаешь, что будет завтра. Почему нет? Ситуации бывают разные.

– Во сколько раз выросла твоя зарплата в «Титане»?

– Я не могу сказать, что сильно приобрел в деньгах. Я ушел за другим. Нет никаких огромных сумм, ни миллиона, ни полмиллиона. Кто говорит, что я продался за деньги, не знает ситуации.

Да, в «Титане» дали побольше, 100 процентов, но давайте без сумм. Контракта как такового нет, все на добром слове, но договорились на год, – сказал Кутуз.