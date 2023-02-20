2Drots потребуют 60 тысяч рублей за участие своих игроков в роликах «Титана». Об этом рассказал Зуев

Александр Зуев рассказал, сколько 2Drots будут требовать за участие своих игроков в роликах « ».

Недавно в «Титан» из 2D перешел лучший игрок 2022 года в медиафутболе Кутуз.

Зуев опубликовал сообщение из мессенджера, в котором футболистов «дротов» уведомляют, что стоимость участия в съемках на канале «Титана» или канале игрока этого клуба составит 30+30 тысяч рублей.

Соответственно, 30 тысяч «Титан» должен выплатить руководству 2Drots, еще 30 тысяч – футболисту «дротов», которого пригласят на съемки.

« – легенда» кричали они...

«Мы будем вечно благодарны» кричали они...

Вот вам и отношение «самураев» к своей легенде.

И да, если надо, мы заплатим деньги за «вызов» игрока на челлендж, но какой в этом смысл, когда за эти же деньги можно привести более медийных людей…» – написал Зуев.

Отметим, что ранее игроки 2Drots рассказывали, что за участие в роликах других команд руководство «дротов» требовало 10+10 тысяч рублей.