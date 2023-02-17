Чудо Малой – Алексу Месси: «Мой вызов в сборную обоснован. Я забил «Амкалу, 300 тысяч просмотров – это огромное достижение»

Теги 2Drots Winline Медиалига Бей Беги Михаил Чудаков Сборная Медиалиги Алекс Месси Медиафутбол

Чудо Малой отреагировал на претензии Алекса Месси по поводу невызова в молодежную сборную Winline Медиалиги.

Игрок 2Drots сегодня обратился к Николаю Осипову с вопросом, почему его не пригласили в команду, но при этом вызов получил Чудо Малой.

«Алекс Месси, какие могут быть ко мне вопросы по поводу вызова в сборную? Каждый человек, который следит за медиафутболом, понимает, что это обоснованно. Я могу привести много фактов.

Я забил гол в первом матче за «Бей Беги», команду Джикии и Соболева, просто вдумайся. Это уже история.

Забить «Амкалу», когда тебя выкладывают «Рифмы и Панчи», там 300 тысяч просмотров – это огромное достижение.

Забить «Десятке», причем я не просто вышел и забил, а вывел команду с капитанской повязкой и поучаствовал в атаке, когда Неймар заработал пенальти. Отыграл где-то 30 минут чистого времени.

Ты с «козлами» отыграл 5 минут. Если хочешь обсудить какие-то вопросики, пиши в личные сообщения. К Николаю Осипову никаких вопросов», – сказал игрок «Бей Беги».

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