Чудо Малой – Алексу Месси: «Мой вызов в сборную обоснован. Я забил «Амкалу, 300 тысяч просмотров – это огромное достижение»
Чудо Малой отреагировал на претензии Алекса Месси по поводу невызова в молодежную сборную Winline Медиалиги.
Игрок 2Drots сегодня обратился к Николаю Осипову с вопросом, почему его не пригласили в команду, но при этом вызов получил Чудо Малой.
«Алекс Месси, какие могут быть ко мне вопросы по поводу вызова в сборную? Каждый человек, который следит за медиафутболом, понимает, что это обоснованно. Я могу привести много фактов.
Я забил гол в первом матче за «Бей Беги», команду Джикии и Соболева, просто вдумайся. Это уже история.
Забить «Амкалу», когда тебя выкладывают «Рифмы и Панчи», там 300 тысяч просмотров – это огромное достижение.
Забить «Десятке», причем я не просто вышел и забил, а вывел команду с капитанской повязкой и поучаствовал в атаке, когда Неймар заработал пенальти. Отыграл где-то 30 минут чистого времени.
Ты с «козлами» отыграл 5 минут. Если хочешь обсудить какие-то вопросики, пиши в личные сообщения. К Николаю Осипову никаких вопросов», – сказал игрок «Бей Беги».
Комментарии