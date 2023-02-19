Гатагов вызвал Алекса Месси в молодежную сборную Медиалиги вместо Володи XXL
Главный тренер молодежной сборной Winline Медиалиги Cослан Гатагов вызвал хавбека 2Drots Алекса Месси в сборную U-21 вместо Володя XXL.
Нападающий «БроукБойз» сказал, что вызов в молодежку – это «кринж», он думал, что получит приглашение в основную сборную.
«Володя, ну раз для тебя «топ игрока» уровень сборной U-21 – это «кринж», то следует тебя убрать из заявки и пригласить туда футболиста, который показывает свое желание быть в составе участников этой команды.
Алекс Месси, официально приглашаю тебя в сборную U-21», – написал Гатагов.
Ранее хавбек 2Drots был недоволен, что не получил приглашение в молодежную сборную.
Состав молодежной сборной Медиалиги.
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