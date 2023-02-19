Гатагов вызвал Алекса Месси в молодежную сборную Медиалиги вместо Володи XXL

Теги Сослан Гатагов 2Drots Winline Медиалига БроукБойз «Володя XXL» Владимир Горяинов Сборная Медиалиги Алекс Месси Медиафутбол

Главный тренер молодежной сборной Winline Медиалиги Cослан Гатагов вызвал хавбека 2Drots Алекса Месси в сборную U-21 вместо Володя XXL.

Нападающий «БроукБойз» сказал, что вызов в молодежку – это «кринж», он думал, что получит приглашение в основную сборную.

«Володя, ну раз для тебя «топ игрока» уровень сборной U-21 – это «кринж», то следует тебя убрать из заявки и пригласить туда футболиста, который показывает свое желание быть в составе участников этой команды.

Алекс Месси, официально приглашаю тебя в сборную U-21», – написал Гатагов.

Ранее хавбек 2Drots был недоволен, что не получил приглашение в молодежную сборную.

Состав молодежной сборной Медиалиги.

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2 комментария

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Pertinax Gandi
Это сын Месси? Или брат?
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андрэ
у них ещё молодежная сборная есть???? что они так курят/нюхают
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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