«Реф поплыл – из-за этого поплыл и я». Матч «Амкал» – «Деньги» приостановился из-за потасовок, Маврин получил красную

Товарищеский матч «Амкала» против «Денег» был приостановлен в первом тайме из-за потасовки.

Хавбек «Амкала» Василий Маврин сфолил на игроке «Денег», вытолкнув его на скамейку запасных, после чего началась потасовка между ним и президентом «Денег» Стасом Малиевым.

Позже Маврин был удален, а потасовка продолжилась уже в раздевалке:

«Корпус в корпус сыграл, поставил забор, как в хоккее. Судья сказал, что это не фол на желтую. После этого начался хейт от «Денег», что я жестковато сыграл. И позже в центре игрок «Денег» сказал мне, чтобы я пришел на его бровку, и он порешает со мной вопросы. Туда я его и отправил.

Потом он начал быковать. Судья после этого дал две красные, но при этом у него уже была до этого желтая, а у меня нет. Реф зассал дать по желтой обоим – у него бы была вторая и удаление, а у меня первая.

Какой итог: реф поплыл – из-за этого поплыл и я», – сказал Маврин.