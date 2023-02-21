Дмитрий Кузнецов: «По Овечкину еще не принято решение. Ладо скорее всего ушел»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался о последних трансферах команды.

«По Овечкину еще не принято решение. Я с ним разговаривал 2 дня назад, сказал ему: «Приезжай сюда и готовься». Он ответил: «Нет, я в Таиланде побуду». Ну, побудь в Таиланде. А с Ладо вышло недопонимание – изначально брали его на позицию правого защитника, а после пары игр он сказал: «А я не правый защитник». И я говорю: «А кто ты?». Мучать человека не хочется, если он понимает, что у нас фланги закрыты», – сказал Кузнецов.

«Ладо вероятнее всего ушел. Мы его брали на позицию правого защитника, а он на данной позиции не совсем справился. А если ставить его выше на позицию правого полузащитника – там конкуренция высокая. У нас там все закрыто», – добавил президент 2Drots Некит.