Ладо: «Я никогда не разбирал с тренерами, как мне надо перестраиваться, играя правого защитника»

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots «Ладо» Владимир Шулая 1XBET Media Football League Медиафутбол

Ладо рассказал, что испытывает трудности, играя правого защитника.

«Мне тактически тяжело играть правого защитника, потому что я никогда не играл на правого защитника. Но это футбол, надо привыкать. К пацанам я уже притерся, все нормально. Именно в тактических моментах я теряюсь.

Есть латерали. Они как бы полузащитники, но также они возвращаются назад. А здесь именно четыре защитника, я уже стою именно в защите. Я никогда не разбирал с тренерами, как мне надо перестраиваться. Нужно время просто и практика.

Сейчас закончился турнир, мы в любом случае будем общаться с Викторовичем (Дмитрием Кузнецовым, главным тренером 2Drots, – прим. Sports). Я хочу с ним сам поговорить, понять, какие у нас дальнейшие действия. Посмотрим, что скажет», – сказал защитник 2Drots.

Ладо пришел в 2Drots перед 1XBET MFL. Ранее он выступал за «На Спорте».

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