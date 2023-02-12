Ладо: «Я никогда не разбирал с тренерами, как мне надо перестраиваться, играя правого защитника»

Ладо рассказал, что испытывает трудности, играя правого защитника.

«Мне тактически тяжело играть правого защитника, потому что я никогда не играл на правого защитника. Но это футбол, надо привыкать. К пацанам я уже притерся, все нормально. Именно в тактических моментах я теряюсь.

Есть латерали. Они как бы полузащитники, но также они возвращаются назад. А здесь именно четыре защитника, я уже стою именно в защите. Я никогда не разбирал с тренерами, как мне надо перестраиваться. Нужно время просто и практика.

Сейчас закончился турнир, мы в любом случае будем общаться с Викторовичем (Дмитрием Кузнецовым, главным тренером 2Drots, – прим. Sports). Я хочу с ним сам поговорить, понять, какие у нас дальнейшие действия. Посмотрим, что скажет», – сказал защитник 2Drots.

Ладо пришел в 2Drots перед 1XBET MFL. Ранее он выступал за «На Спорте».