Кузнецов о Ладо: «Нас пока не устраивает, как он играет. Очень много неправильных действий, брака и ошибок»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался о новичках команды.

Переде началом турнира 1XBET Media Football League «дроты» взяли на просмотр защитников Вадима Логинова, Владимира Шулая и форварда Андрея Овечкина.

– Дмитрий Викторович, вы много пихали Ладо?

– Да, нас пока не устраивает, как он играет. Очень много было неправильных действий, брака, ошибок – мы для этого здесь и находимся, чтобы исправлять это, тренировать команду.

У нас почем-то мало тренировочного времени получилось. Мы сюда ехали как сбор, плюс контрольные игры, а получилось всего три тренировки и контрольные игры.

– Вы говорили, что это просмотр. Вы уже знаете, кто останется в команде 100%?

– Новички, которые приехали в Казахстан, проходят просмотр. Но я не могу сказать, кто 100% останется, мы работаем, чтобы они влились в коллектив, чтобы они играли правильно, как мы хотим. Картина складывается, но не могу назвать имена, – объяснил Кузнецов.

2Drots обыграли «БроукБойз» в полуфинале 1XBET MFL (0:1). В финальном матче «дроты» встретятся с Fight Nights.

Матч пройдет 11 февраля на «Астана Арене», начало – в 14:00 по московскому времени.