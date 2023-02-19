Касильяс с крыльями спустился на конференцию испанской медиалиги. Сегодня он сыграет на турнире

сыграет в испанской медиалиге.

Бывший капитан « » и сборной Испании является президентом команды 1K.

Он будет защищать ее ворота в сегодняшнем матче против «Порсиньос».

Накануне 41-летний голкипер эффектно появился на конференции лиги, с крыльями на спине спустившись к остальным участникам.

Касильяс завершил профессиональную карьеру летом 2020 года.

В мае 2019 года он перенес инфаркт на тренировке «Порту» и с тех пор не выходил на поле.