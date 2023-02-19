Касильяс с крыльями спустился на конференцию испанской медиалиги. Сегодня он сыграет на турнире

Теги Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Сборная Испании по футболу Кингс Лига Медиафутбол

Икер Касильяс сыграет в испанской медиалиге.

Бывший капитан «Реала» и сборной Испании является президентом команды 1K.

Он будет защищать ее ворота в сегодняшнем матче Кингс Лиги против «Порсиньос».

Накануне 41-летний голкипер эффектно появился на конференции лиги, с крыльями на спине спустившись к остальным участникам.

Касильяс завершил профессиональную карьеру летом 2020 года.

В мае 2019 года он перенес инфаркт на тренировке «Порту» и с тех пор не выходил на поле.

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11 комментариев

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VanyaVanya063
Пизже презентации игрока и не придумаешь)
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RMA88
Ответ Адепт Суперлиги
Испанцы красавцы! По сравнению с нашей алкомедиалигой: небо и земля!
Бред) у нас вполне смотрибельный контент у медиалиги, другое дело о какой команде речь
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Mercucio
Такое чувство что посмотрел отрывок передачи ЧБД
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Mega• Battman
вот оно медия, шоу, звезды футбола в свое время и остаются ими. а в России что??? в России не медия лига пора признать это здоровый футбол из ребят двора. медия лига это типо личности в медия в шоу а не блогеры
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спортикетт
там еще жозе выступил и потроллил икера
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Адепт Суперлиги
Испанцы красавцы! По сравнению с нашей алкомедиалигой: небо и земля!
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Daniel Plainview
я от их смеха больше смеялся
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ХавиГави_Паратрупер
Икер решил стать Икаром?🤓
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Андрей Гаврилов
Вот это нормальная медиалига (если она вообще может быть нормальной). Пике реально заморочился и придумал шоу
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Shadow1882
Я понимаю, если бы он это сделал с крыльями из КФС. Вот это было бы ярко
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munkz
Самара сегодня за Икера.
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