Касильяс с крыльями спустился на конференцию испанской медиалиги. Сегодня он сыграет на турнире
Икер Касильяс сыграет в испанской медиалиге.
Бывший капитан «Реала» и сборной Испании является президентом команды 1K.
Он будет защищать ее ворота в сегодняшнем матче Кингс Лиги против «Порсиньос».
Накануне 41-летний голкипер эффектно появился на конференции лиги, с крыльями на спине спустившись к остальным участникам.
Касильяс завершил профессиональную карьеру летом 2020 года.
В мае 2019 года он перенес инфаркт на тренировке «Порту» и с тех пор не выходил на поле.
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